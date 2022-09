Tunge elektriske lastbiler bliver sat i serieproduktion

Onsdag 14. september 2022 kl: 12:07

Af: Redaktionen - Dette er en milepæl og beviser, at vi leder transformationen af branchen. Det er mindre end to år siden, vi fremviste vores tunge elektriske lastbiler for allerførste gang. Nu øger vi produktionskapaciteten og vil levere disse fantastiske lastbiler til kunder over hele Europa, og senere også til kunder i Asien, Australien og Latinamerika, siger Roger Alm, der er President for Volvo Trucks.Serieproduktion af Volvo Trucks' tungeste elektriske lastbiler starter på Tuve-fabrikken i Göteborg i Sverige. Næste år følger fabrikken i Gent i Belgien efter. Volvo Trucks producerer de elektriske lastbiler på samme monteringslinje som de konventionelle lastbiler, hvilket giver høj produktionsfleksibilitet og store synergieffekter. Batterierne er leveret af Volvo Trucks’ nye batterifabrik i Gent.Volvo Trucks fremhæver, at efterspørgslen efter elektriske lastbiler er hastigt stigende på mange markeder, hvor en af drivkræfterne er transportkøberes behov for at skifte fra fossilfri til bæredygtig transport for at nå deres egne bæredygtighedsmål. I henhold til Eurostats “Road Freight Transport by distance”-statistik fra 2018 transporteres ca. 45 procent af alt gods på landevej i Europa mindre end 300 km. Dermed kan Volvo Trucks' elektriske produktprogram dække transportbehovet for ca. 45 procent af alt det gods, der transporteres på landevej i Europa i dag.- Vi har solgt mere end 1.000 enheder af vores tunge elektriske lastbiler og mere end 2.600 af vores elektriske lastbiler i alt. Vi forventer, at mængderne vil stige markant i de næste par år. I 2030 skal mindst 50 procent af de lastbiler, vi leverer globalt, være elektriske, siger Roger Alm.Volvo Trucks' udvalg af elektriske lastbiler med seks forskellige modeller dækker en bred vifte af transportopgaver som eksempelvis bydistribution og renovationskørsel, regional transport og anlægskørsel.