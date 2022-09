Dansk hold tog andenpladsen i stor konkurrence for mekanikere og reservedelsfolk

Tirsdag 13. september 2022 kl: 11:40

Om VISTA:

VISTA står for Volvo International Service Training Awards

Konkurrencen startede i 1957 og var oprindeligt en konkurrence for svenske Volvo-teknikere

20 år senere, i 1977, var konkurrencen nået ud på tværs af alle kontinenter og havde tiltrukket autoriserede Volvo-forhandlere fra hele verden

I dag gennemføres VISTA-konkurrencen hvert andet år og er den største konkurrence for servicemarkedspersonale i verden

VISTA er åben for autoriserede forhandlere af Volvo Trucks og Volvo Busses samt deres teknikere over hele verden

For at kvalificere sig skal deltagende hold gennemføre to dele bestående af både teoretiske og tekniske spørgsmål

Af: Redaktionen Det vindende hold fra Estland.Over 16.000 teknikere fordelt på omkring 4.500 hold fra Volvo Trucks og Volvo Buses’ globale forhandlernetværk deltog i dette års VISTA-mesterskab, der er er en verdensomspændende konkurrence, der første gang blev afviklet i 1957.Hovedformålene med VISTA-konkurrencen er at tilskynde Volvo's medarbejdere på servicemarkedet til at udvikle deres kompetencer samt at opbygge holdånd og faglig stolthed. Dygtige og motiverede teknikere gør det muligt for Volvo Trucks’ værksteder at udføre fejldiagnosticering og løse lastbilers problemer 'rigtigt første gang', rettidigt og efter de højeste kvalitetsstandarder, så kunderne får maksimal oppetid på deres lastbiler.I årets VISTA-finale, der blev afviklet i Göteborg, konkurrerede 43 hold af teknikere og servicemarkedspersonale i to dage om at gennemføre seks stationer. Blandt emnerne i konkurrencen var fejlsøgning i CAN Link, I-Shift og opbygninger. To stationer var VR-stationer med fokus på elektriske køretøjer, hvoraf den ene opgave bestod i at installere en elektrisk motor i en lastbil. Antallet af elektriske lastbiler og busser er voksende, så det at kunne arbejde sikkert med elektriske motorer er en vigtig færdighed for teknikere på stort set alle Volvo-værksteder rundt om i verden.- Vores mekanikere spiller en nøglerolle i at bidrage til vores kunders succes ved at holde deres lastbiler på vejen, og VISTA er en fantastisk måde for dem at forbedre deres værksteds-kompetencer på. Jeg er meget imponeret over holdenes tekniske viden i år og den hurtighed, hvormed de løste de stillede udfordringer, siger Roger Alm, der er president for Volvo Trucks.





Det danske hold, der tog andenpladsen.

