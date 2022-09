Færgeforbindelse over Østersøen genåbner

Mandag 12. september 2022 kl: 11:53

»Skane Jet« hed tidligere:

Fjord Cat - Fjord Line sejlede med skibet mellem Hirtshals og Kristiansand fra 2008

Master Cat - ejet af Master Ferries Holding A/S fra 2006 - 2008 - sejlede mellem Kristiansand - Hanstholm

Incat 049 - ejet af Nordic Catamaran Ferries K/S fra 2005 - 2006 - sejlede mellem Kristiansand - Hanstholm

Mads Mols - Molsjlinjen sejlede med færgen mellem Aarhus og Odden - skibet var ejet af Nordic Catamaran Ferries K/S fra 1999 - 2005

Cat-Link V - Scandlines sejlede med færgen mellem Aarhus og Kalundborg

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen FRS Baltic vil besejle ruten med hurtigfærgen »Skane Jet« der har en fortid som hurtigfærge på Kattegat og Skagerak.I dag sejler FRS Baltic med hurtigfærgen mellem Ystad og Sassnitz. »Skane Jet« har plads til godt 600 passagerer og 200 biler. Den skal bruge toenhalv time på at sejle over Østersøen. FRS Baltic vil betjene ruten med dagsturer i sommerhalvåret fra april til oktober. I sommermånederne vil rederiet også tilbyde natafgange.Færgeforbindelsen mellem Trelleborg og Sassnitz blev indstillet i 2020 som følge af corona-pandemien.Cat-Link V erobrede det blå bånd som hurtigste passagerskib over Atlanten, da det sjeljede fra værftet i Australien og til danske farvande. Gennemsnitsfarten var 41,28 knob