Arbejdsgiverforening for vognmænd har fået ny formand

Onsdag 7. september 2022 kl: 15:11

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Henrik Tofteng (tv) er valgt som ny formand i ATL. Peter Bjerregaard Jepsen fortsætter som næstformand. (Foto: Maria Hedegaard)- Jeg er enormt glad for den tillid, ATL’s bestyrelse har vist mig, og jeg glæder mig til at forsætte det gode arbejde for vores medlemmer. De kommende overenskomstforhandlinger bliver vores næste store opgave, siger Henrik Tofteng og fortsætter:- ATL-overenskomsten er branchens mest toneangivende overenskomst, og jeg er fuldt ud bevidst om det ansvar, der nu påhviler mig. Jeg kan forsikre medlemmerne om, at jeg vil gøre mit ypperste for at sikre en aftale, vi alle kan se os selv i.Henrik Tofteng har været medlem af ATL's bestyrelse siden 2007. Han er desuden medlem af DI Transports bestyrelse og DIs hovedbestyrelse. Endvidere er han medlem af DA's bestyrelse for DI, formand for Københavns Vognmandslaug samt formand for TEC i Hvidovre.Den hidtidige formand, Peter Bjerregaard Jepsen, der har været formand siden 2013, meddelte på generalforsamlingen, at en enstemmig bestyrelse pegede på næstformand Henrik Tofteng som det naturlige valg og som led i et generationsskifte. Peter Jepsen er efter generalforsamlingen blevet konstitueret som ny næstformand.- Jeg er helt tryg ved at overdrage formandsposten til Henrik Tofteng. Han brænder for at skabe bedre vilkår for branchen – både politisk, og når det gælder overenskomsten. Med Henrik i front får vi en sikker hånd på rattet, der kan lede os godt igennem de udfordringer, godstransporten står overfor, siger Peter Jepsen efter generalforsamlingen og konstitueringen.