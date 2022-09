Borgerne kan spare op til 2,6 milliarder kroner på affaldsområdet

ANALYSE FRA BORGERLIG-LIBERAL TÆNKETANK:

Onsdag 7. september 2022 kl: 11:57

Af: Redaktionen - I de dyreste kommuner er besparelsespotentialet per husstand op imod 2-3.000 kroner årligt svarende til en årlig besparelse på 45-67 procent. 3.000 kroner om året vil formentlig falde på et tørt sted for mange familier, der i øjeblikket er presset af høje fødevarepriser og regninger, siger Otto Brøns-Petersen, der er analysechef i Cepos.- De danske kommuner kan sammenlagt spare mellem 2 og 2,6 milliarder kroner ved at drive affaldsområdet lige så effektivt som de billigste 10 procent. Det svarer til at kunne sænke den gennemsnitlige kommuneskat med 0,2-0,25 pct. point, siger han videre.Ifølge analysen fra Cepos koster det i en gennemsnitskommune 3.434 kroner om året at få hentet affald. Hvis prisen svarede til niveauet i de billigste kommuner, ville hver husstand i gennemsnit kunne spare 770 til 1.106 kr. om året. I de dyreste kommuner ville husstandene kunne spare helt op til 3.000 kroner årligt.- Der er betydelige forskelle på de priser, borgerne betaler for at få hentet affald i landets kommuner. Forskellene kan kun i meget lille grad forklares med forhold, kommunerne ikke er herre over - som for eksempel deres størrelse og befolkningstæthed. Analysen anbefaler derfor, at der tilrettelægges systematiske udbud af affaldsindsamlingen med fokus på effektivitet og lave omkostninger, siger Otto Brøns-Petersen.Interesserede kan se Cepos' liste over, hvor meget de enkelte kommuner kan spareAnalysen er en del af ”Projekt 3%", der har til formål at identificere reformer, der kan hæve den økonomiske vækst i Danmark til 3 procent årligt de næste ti år. Projektet er støttet af Kraks Fond og af Novo Nordisk Fonden.