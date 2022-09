Politiet har sigtet 60 personer efter havneblokade

Tirsdag 6. september 2022 kl: 15:03

Af: Redaktionen Østjyllands Politi oplyser videre om gårsdagens blokade, at en enkelt person havde koblet sig selv fast til en pæl, mens de resterende sad på vejen, hvor de blokerede trafikken.Da de trods gentagne anmodninger ikke ville flytte sig, blev de til sidst flyttet af de fremmødte betjente.19 personer blev anholdt og bragt ind på politistationen.Ifølge Østjyllands Politi ønsker en udenlandsk kvinde fortsat ikke at oplyse sit navn, og de personer, hun var sammen med, kan heller ikke fortælle, hvem hun er. Hun tilbageholdes derfor efter udlændingeloven, mens politiet forsøger at finde frem til hendes identitet.Kvinden kan tilbageholdes i op til 3x24 timer, inden hun skal for en dommer, der så skal afgøre, om hun kan forblive i politiets varetægt.