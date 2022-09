Limfjordslufthavn er kommet over corona-tiden

Torsdag 1. september 2022 kl: 12:05

Af: Redaktionen Med 76.221 rejsende til og fra København og Bornholm i august, skal man helt tilbage til 2011 for at se et større antal indenrigsrejsende i en august i Aalborg Lufthavn.- Vi har i efterhånden mange måneder set indenrigstrafikken overstige 2019-niveauet betydeligt, og det gør sig også gældende for august. Det er resultatet af flere ting, herunder tre veletablerede flyselskaber på ruten til København, konkurrencedygtige billetpriser og en stor rejsefleksibilitet, siger lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen og fortsætter:- Sidstnævnte har særligt stor betydning for erhvervslivet og fritidsrejsende, der rejser videre fra København til blandt andet oversøiske destinationer. Vi kan også se, at flere har rejst via København midt i de udfordringer, Amsterdam Airport Schiphol har stået overfor. Det er et resultat af et reduceret antal daglige KLM-afgange måneden igennem, hvor de rejsende i nogle tilfælde har skullet finde et alternativ. Men vi ser frem mod et stabilt antal afgange til Amsterdam sommersæsonen ud, hvor vi til vinterprogrammet har tre faste daglige afgange, med større fly sat ind på ruten, så kapaciteten bibeholdes.





Aalborg Lufthavn - Trafiktal for august 2019-2022

2019 2020 2021 2022 Indenrigs 60.243 44.688 64.400 76.221 Udenrigs 40.422 10.010 16.823 34.117 Charter 25.638 1.246 10.976 21.326 I alt 126.303 55.944 92.199 131.664



(Kilde og tabel: Aalborg Lufthavn)

