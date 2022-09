Vejdirektoratet indgår kontrakter om vintertjeneste på Statens veje

Torsdag 1. september 2022 kl: 10:50

Færre afgav tilbud



Af: Redaktionen Torsdag 18. august udløb fristen til at byde på vintertjeneste på Statens veje. Ved fristens udløb havde Vejdirektoratet, der står for opgaven, modtaget i alt 65 tilbud på 81 ruter fra 24 tilbudsgivere.Vejdirektoratet sendte onsdag meddelelser ud om tildeling på hovedparten af de udbudte ruter. Samtidig indleder Vejdirektoratet direkte forhandlinger med lokale virksomheder i de områder af landet, hvor der endnu ikke er fundet vognmænd til at løse opgaven med at rydde sne og salte veje.- Vi har nu sendt meddelelse om tildeling på hovedparten af vores ruter rundt i hele landet. Vi mangler vognmænd til de sidste 17 ruter, så skulle der sidde nogen derude, som overvejede at byde, men ikke nåede det, så tag fat i os. Det er ikke for sent at komme i betragtning. Samtidig vil vi gå i gang med at kontakte en række potentielle leverandører, vi har fundet frem til, med henblik på at indlede konkrete forhandlinger, så vi får de sidste ruter på plads, før vinteren sætter ind, siger drifts- og teknikdirektør i Vejdirektoratet, Michael Kirkfeldt.Det er små og store vognmænd i områder som for eksempel Midt- og Sønderjylland, Nordjylland og på Sjælland, som Vejdirektoratet særligt gerne vil i kontakt med.I 2018, hvor udbud for vintertjeneste var i udbud sidst, modtog Vejdirektoratet tilbud fra 70 tilbudsgivere. I år er det tal faldet til 24.- Det er klart, at vi gerne havde fået aftaler på plads for alle ruter på én gang. Der må vi bare tage til efterretning, at markedet har ændret sig radikalt siden 2018. Vi har haft en virkelig god og givende dialog med branchen de seneste måneder, og jeg vil gerne takke for de værdifulde input, vi har fået. Det bliver en stor hjælp i vores arbejde med kommende udbud om vintertjeneste, siger Michael Kirkfeldt.Noget af det, som Vejdirektoratet har ændret i forhold til tidligere udbud, er beredskabsperioderne. Hvor vognmænd før skulle stå klar til at rykke ud for at salte fra 1. oktober, skal de nu stå klar 15. oktober. Perioden går fortsat frem til 30. april i foråret. For biler med sneplov begynder beredskabsperioden fra 15. november mod tidligere 1. november. Perioden går som før frem til 30. marts.Ændringen af beredskabsperioderne sker ud fra en gennemgang og vurdering af historisk data for vintrene fra 2015 til og med foråret 2022, som medfører, at perioden for snerydning og glatførebekæmpelse kan reduceres.Derudover har Vejdirektoratet efter dialog med branchen og for at indarbejde mere fleksibilitet for vognmændene blandt andet indført valgfrie startsteder på ruterne, valgfrie saltdepoter på alle ruter og mulighed for tankning af salt undervejs på ruten, som gør, at vognmændene ikke skal vende tilbage til startstedet for at fylde mere salt på.