Færdselsstyrelsen dispenserer fra sprogkrav for buschauffører

Onsdag 31. august 2022 kl: 15:07

Af: Redaktionen Færdselsstyrelsen giver generel dispensation fra reglen om, at køreprøven til erhvervsmæssig personbefordring alene kan aflægges på dansk og uden tolk. Det betyder, at det er muligt, at aflægge køreprøven til erhvervsmæssig personbefordring til bus på enten dansk eller engelsk.Der forventes, at kørekortbekendtgørelsen ændres pr. 1. januar 2023, hvorefter der i forbindelse med en forsøgsordning vil være mulighed for at aflægge køreprøven til erhvervsmæssig personbefordring til bus på enten dansk eller engelsk.Det er fortsat ikke muligt at benytte tolk under køreprøven til erhvervsmæssig personbefordring til bus.Færdselsstyrelsen vil informere kørelærerne nærmere herom senere.