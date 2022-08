Transport- og logistikkoncern har taget nogle gaslastbiler ud af drift

Onsdag 31. august 2022 kl: 10:33

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Ingen af os ved vel endnu med sikkerhed, hvilke løsninger der på den lange bane skal omstille vejgodsbranchen til grønne drivmidler. Vi mener at udsigten til de langsigtede teknologier er lang. Både i forhold til teknologiernes modenhed, infrastruktur og kritisk masse, siger Thomas Corneliussen, der er administrerende direktør i Frode Laursen A/S.- Derfor investerede vi for et par år siden i et større antal gasbiler ud fra et ønske om at rykke på den grønne omstilling og vise mulige veje frem i de mellemliggende år, indtil de varige teknologier er på plads, siger han videre og tilføjer, at når man vælger på den måde at læne sig frem, er der en risiko, som man selvfølgelig også må være klar til at tage konsekvenserne af.- Med den forsyningskrise og de ekstreme prisforhøjelser vi har set, har gasbilerne desværre vist sig at være en meget dårlig investering. Vi forsøger nu at bruge en del af bilerne i samarbejde med mindre lokale gasleverandører, og nogle af biogasbilerne har vi taget midlertidigt ud af drift ud fra en betragtning om, at vi kan få mere grøn omstilling for pengene på anden vis, siger han.