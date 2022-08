Totalleverandør til varebiler får erfaren sælger

Mandag 29. august 2022 kl: 10:17

VanKompagniet har ansat Jacob Albertsen til sin afdeling i øst.

Af: Redaktionen Jacob Albertsen er ny salgskonsulent hos VanKompagniet A/S og skal tage sig af kunder i den østlige del af Danmark. Jacob Albertsen har tidligere været ansat hos eksempelvis RTT og SmartVan.- Jacob har på mange måder den helt rigtige profil til at servicere vores kunder, hvor han kommer med en solid og lang baggrund inden for autobranchen. Han har et stærkt og bredt netværk, samt erfaring som både rådgiver og varetager af opbygning af varebiler. Det er netop den kombination af kompetencer og viden, som vores sælgere skal besidde, påpeger Michael Pettersson, der er direktør og partner i VanKompagniet A/S.Jabob Albertsen ser frem til at bidrage til den fortsatte udvikling af VanKompagniet.





- Jeg har fået en fantastisk velkomst, hvor det allerede fra start har været tydeligt, at der kontinuerligt bliver delt erfaringer på kryds og tværs, og at der ikke er langt fra tanke til handling. Det var også nogle af de primære årsager til, at jeg takkede ja til jobbet. For mig er det den bedste måde at udvikle både medarbejdere og en organisation, hvilket i sidste ende altid vil tilgodese kunderne, siger Jacob Albertsen.











