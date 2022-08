Hurtigbåde på Oslofjorden bliver elektriske med batteriskift

Fredag 26. august 2022 kl: 10:51

Af: Redaktionen Ved at benyttet en batteribytte-robot, kan hurtigfærgerne opretholde dagens rutefart uden afbrydelser. Elektrifiseringen vil skære CO2-udslippet ned med 2.600 ton pr. år.I dag sejler hurtigbådene på Oslofjorden på fossilfrit brændstof, men de skal bygges om til elektriske nul-udslipsbåde med batterier, der skal skiftes, så man undgår at ligge stille i længere tid, når batterierne er falde og skal genoplades.Ved at skifte batterier i stedet for at have fast installerede batterier ombord, bliver hurtigbådene lettere og kan dermed sejle længere ruter i samme hastighed, som i dag.Hurtigbådene »Baronen« og »Baronessen«, som i dag sejler rutefart på Oslofjorden, skal bygges om til nuludslipsbåde hos værftet Brødrene Aa i Hyen og være klare til opstart sommeren 2024.Hurtigbådene vil skifte batterier ved at blive koblet til en batteribytterobot, som udvikles af Norled, SEAM og Aarbakke. Batteribytteroboten har fået navnet Shiftr. Produktionen af robotten er gang hos Aarbakke i Jæren. Monteringen og test af robotten og starter i slutningen af 2022.- Det her er et vigtig skridt mod at gøre den kollektive transport på fjorden udslipsfri. Derudover er det et innovationsprojekt, hvor vi vil være de første med sådan en løsning, siger Olav Skinnes (Senterpartiet), der er fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.Snorre Lægran, der er plandirektør i trafikselskabet Ruter, siger, at projektet med ombygningen af færgerne til elektrisk drift med batteriskift er et vigtig tiltag for, at Ruter kan nå sine miljømål om at være udslipsfri i 2028.Ruter er et fælles administrationsselskab for den kollektive trafik iOslo og dele af Viken - tidligere Akershus fylke. Ruter står i dag for over halvdelen af Norges kollektive transport.