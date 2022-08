Passagertallet gik op - fragtmængerne ned

Tirsdag 16. august 2022 kl: 12:42

Af: Redaktionen De samlede fragtmængder i juli 2022 var 6,2 procent lavere end i juli 2021. I den sammenhæng peger DFDS på, at aktiviteten generelt var robust på fragtmarkederne bortset fra dele af Østersø-regionen og Den Engelske Kanal.DFDS' forretningsområde North Seas mængder var samlet set lavere end i 2021, da ruterne til Storbritannien var på niveau, mens ruterne mellem Sverige og kontinentet var lavere end i 2021. Sidstnævnte nedgang skyldtes lavere bil- og papirmængder samt høj aktivitet for disse segmenter i juli sidste år. Forretningsområdet Mediterraneans mængder fortsatte med at stige, hvilket afspejler en fortsat høj tyrkisk industriproduktion og eksport.Forretningsområdet Channels mængder var lavere end i 2021 som følge af en nedgang i det samlede markeds mængder. Baltic Seas mængder var lavere end i 2021 på grund af krigen i Ukraine. Mængderne var primært lavere mellem Tyskland og Litauen.For de seneste 12 måneder - 2022-21 - var der en nedgang i det samlede antal transporterede fragt-lanemeter på 0,6 procent fra 43,9 millioner i 2021-20 til 43,6 millioner i 2022-21.Når det gælder passagertransporten kunne DFDS notere en femdobling til 639.000, hvilket svarer til 90 procent af passagertallet i juli 2019, der er den seneste sammenlignelige måned før corona-tiden.Fremgangen for transportsegmenterne var større end for fritidssegmenterne. Antallet af biler svarede til 92 procent af volumen i 2019.For de seneste tolv måneder 2022-21 var det samlede antal passagerer 2,5 millioner sammenlignet med 0,8 millioner i 2021-20 og 5,1 millioner i 2019.





DFDS færgemængder:

Juli Seneste tolv måneder Fragt 2020 2021 2022 Ændr. 2020-19 2021-20 2022-21 Ændr. Lanemeter, '000 3.503 3.617 3.393 -6,2 % 39.437 43.864 43.609 -0,6 %

Passager 2020 2021 2022 Ændr. 2020-19 2021-20 2022-21 Ændr. Passagerer, '000 239 118 639 443,3 % 3.259 835 2.469 195,5 %

