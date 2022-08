Lufthavn på Amager omsatte for halvanden milliard kroner på seks måneder

Tirsdag 9. august 2022 kl: 11:24

Af: Redaktionen Lufthavnen oplyser også, at antallet af passagerer i Københavns Lufthavne var 9,4 millioner i første halvår af 2022 - en stigning på 8 millioner i forhold til første halvår 2021. Det samlede antal passagerer i 1. halvår 2019 var 14,4 millioner.





Københavns Lufthavn kan også notere, at driftsresultat - EBITDA, Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization - endte positivt på 550 millioner kroner mod et underskud i første halvår 2021 på 265 millioner kroner. I første halvår 2019 var resultatet til sammenligning på 1.132 millioner kroner.







EBIT-resultatet - Earnings Before Interests and Taxes - for årets første seks måneder blev et overskud på 63 millioner kroner mod et underskud i samme periode sidste år på 769 millioner kroner. Efter første halvår 2019 havde Københavns Lufthavne et EBIT-resultat på 683 millioner kroner.



