Midtjylland får fragtforbindelse over Atlanten

Torsdag 4. august 2022 kl: 09:29

Om den nye fragtforbindelse:

Virgin Atlantic Cargo har tre ugentlige rotationer fra Billund Lufthavn - onsdag, fredag og lørdag

Ruten bliver opereret af Titan Airways med en Airbus A321F

Virgin Atlantic Cargo bliver repræsenteret af HWF i Danmark

Af: Redaktionen Steve Buckerfield, Head of Cargo Sales, Virgin Atlantic Cargo, (tv) sammen med direktør i Billund Lufthavn, Jan Hessellund. (Foto: Billund Lufthavn)Ruten har dansk udgangspunkt i Billund Lufthavn, som i mange år har været stærke på luftfragtsområdet. Den midtjyske lufthavn har gennem de seneste par år fokusset mere på den kommercielle udvikling på luftfragt som en stor del af Billund Airport City.Virgin Atlantic Cargo landede for første gang i Billund Lufthavn onsdag i denne uge og åbnede dermed for tre ugentlige rotationer fra Billund Lufthavn til selskabets store netværk i London Heathrow, der især er attraktivt for vorksomheder, der har handelsrelationer til Nordamerika, der er Billund Lufthavns andet største luftfragtsmarked.- Der er blus i udviklingen af Billund Airport City, og det belyser Virgin's tilstedeværelse også nu. Vi har afsat ekstra kræfter til at udvikle, og det betaler sig. Vi bød i går velkommen til Virgin Atlantic Cargo, som kommer til at spille en central rolle for de virksomheder i Danmark, der eksporterer og importerer fra Nordamerika, siger Jan Hessellund, der er administrerende direktør i Billund Lufthavn.Han fremhæver, at Virgin Atlantic Cargo er det andet største selskab i London Heathrow, hvor de har et stort netværk til hele verden, men primært til Nordamerika.- Det er klart vort andet største marked. Med luftfragt på Virgin kan virksomhederne potentielt skære to-tre dage af transittiden i forhold til at køre fragten af sted herfra på lastbiler. Og det må være attraktivt for mange, siger han videre.Steve Buckerfield, der er Head of Cargo Sales hos Virgin Atlantic Cargo, forklarer, hvorfor flyselskabet mener, at de tre ugentlige rotationer i Billund Lufthavn bliver en succes.- Vi synes, at luftfragtmarkedet i Danmark har nogle store muligheder. Vi ved, at der er stor efterspørgsel til USA fra Danmark, og vi tilbyder fremragende service via vores hub i London. Vores fly fra Billund vil forbinde med Heathrow-afgange næste dag, hvilket giver 48 til 72 timers transittider overalt i vores netværk. Vi mener, at denne nye service er mindst én dag hurtigere end at trucke til nordeuropæiske lufthavne. Så vi synes, at det er en god mulighed for danske afsendere, der leder efter hurtigere luftfragtstjenester til og fra USA og resten af vores netværk, siger Steve Buckerfield.