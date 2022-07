Containerhavn med flodmunding håndterer for første gang over 1.000.000 teu

Torsdag 28. juli 2022 kl: 11:12

Af: Redaktionen DP World, der også driver en containerterminal i Southampton - den næststørste i Storbritannien - har i første halvår samlet håndteret 1.937.000 teu.DP World, der driver havne, terminaler og logistikvirksomheder på seks kontinenter, annoncerede sidste år en yderligere investering på 300 millioner pund i en ny fjerde kaj ved London Gateway. Den nye kaj med tilbehør vil øge kapaciteten med en tredjedel, når den åbner i 2024.Globalt har DP World noteret en volumenudvikling i årets første seks måneder på 2,7 procent.- I løbet af de seneste 10 år er der investeret to milliarder pund i Storbritannien. London Gateway er et af Storbritanniens største privat finansierede investeringsprojekter gennem de seneste 30 år og er sat til at vokse yderligere som en del af Thames Freeport. I løbet af de næste 10 år er omkring én milliard pund blevet øremærket til Storbritannien, hvilket gør det til vores største investering uden for Mellemøsten, siger gruppeformand og administrerende direktør for DP World, Sultan Ahmed Bin Sulayem.