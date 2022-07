Baneansatte i Storbritannien strejker onsdag

Onsdag 27. juli 2022 kl: 13:36

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Generalsekretær Mick Lynch i fagforbundet RMT, der blandt andet organiserer ansatte i baneselskaber og togoperatører siger, at strejken er blevet sat i gang som led i kampen for at sikre de ansatte en hæderlig lønstigning, sikkerhed i ansættelsen og gode arbejdsbetingelser.- Network Rail har ikke forbedret deres seneste tilbud, og tog-operatørerne har ikke tilbudt os noget nyt, siger Mick Lynch og peger på, at Network Rail derimod har skærpet tonen og truet med afskedigelser og nedskæringer i vedligeholdelsesarbejdet, hvis RMT ikke trak aflyste dagens strejke.Han fremhæver også, at togoperatørerne har lagt én-mandsdrift på bordet sammen med en gennemgang af RMT's arbejdsvilkår og betingelser.- RMT vil fortsætte med at forhandle i god tro, men vi vil ikke acceptere at blive presset af nogen. Regeringen er nødt til at stoppe sin indblanding i tvisten, så jernbanearbejdsgiverne kan nå frem til en forhandlingsløsning med os, siger Mick Lynch.