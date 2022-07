Rederier mangler folk

REDERFORENING:

Tirsdag 26. juli 2022 kl: 10:22

Af: Redaktionen Rederierhvervet i Danmark har generelt været præget af optimisme og gode resultater de seneste år. På trods af corona-tiden og krigen i Ukraine er rederiernes eksport rekordstor, og det ser ud til at fortsætte. Men problemer med at skaffe den fornødne arbejdskraft kan give udfordringer. Det viser en ny rundspørge fra Danske Rederier, hvor en række af topcheferne i rederierne har svaret.I Danmark oplever eksempelvis Molslinjen, at det kan være svært at tiltrække ny arbejdskraft uanset om det er til stillinger i restauranterne på skibene eller på kommandobroen.- Jeg kunne formentlig ansætte 50 nye medarbejdere i morgen, hvis de fandtes derude, siger Carsten Jensen, der er administrerende direktør i Molslinjen.- Der er rigtig godt gang i forretningen, vi er inde i en rigtig god periode. Men vi er på grænsen af, hvad vi har ansatte til, og hvis vi skal passe på vores nuværende folk, så er vi nødt til at blive nogle flere. Problemet er bare, at hvor der tidligere altid lå en stak ansøgninger til hver stilling, skal vi nu kæmpe for at besætte næsten alle stillinger. Her mærker vi virkelig manglen på arbejdskraft, siger han videre.Otte ud af ti af topcheferne i rederierne regner med at forøge arbejdsstyrken det kommende år, men samtidig svarer halvdelen, at de oplever større eller lidt større problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft sammenlignet med for et år siden.- Vi bliver ramt af det, som mange brancher desværre oplever i øjeblikket, at der er så meget gang i beskæftigelsen, at det er svært at få den fornødne arbejdskraft. Selvom vi er midt i en tid med stigende renter og en ustabil situation i Ukraine, så er der en kæmpe vareefterspørgsel og et stort ønske om at rejse. Så vi mærker det både på handelsskibe, i offshore og på færgerne, det er bare svært at få de nødvendige folk, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.Det er blandt andet befarne og ubefarne skibsassistenter, alle slags navigatører (kyst- og sætteskippere, styrmænd og skibsførere) samt maskinister og maskinmestre, rederierne mangler.Derfor vil Danske Rederier arbejde for, at de to skoleskibe, Georg Stage og Skoleskibet Danmark får en fast bevilling på finansloven med to togter om året. Skoleskibene uddanner nogle af de unge mennesker, som rederierne efterspørger, og som ofte fortsætter med uddannelse og job i et rederi efter tiden ombord.- Vi løser ikke manglen på arbejdskraft alene med at sikre en fast bevilling til skoleskibene, men det vil skabe ro om fremtiden og betyde, at vi har et rekrutteringsgrundlag for unge maritime talenter derfra. Så det er ét håndgribeligt tiltag, som man kan lave for at tage toppen af manglen på arbejdskraft, siger Anne H. Steffensen.