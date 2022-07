Rederi-koncern udvider sit netværk i Irland

Tirsdag 26. juli 2022 kl: 10:13

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk.

Af: Redaktionen - Købet af Lucey Transport Logistics medfører en markant forbedring af vores irske services og komplementerer vores eksisterende internationale løsninger. Vi kan tilbyde mere omfattende regionale forsyningskædeløsninger understøttet af et netværk, der dækker hele øen Irland, siger Niklas Andersson, der er Executive Vice President og Head of Logistics Division.Lucey Transport Logistics er en irsk leverandør af transport- og logistikløsninger - primært til producenter af forbrugsvarer. Virksomhedens dør-til-dør transporter omfatter hel- og partlæs samt distribution. Logistikløsningerne omfatter lager, lagerstyring, toldbehandling og andre værdiskabende services.Lucey Transport Logistics Ltd. har distributionscenter i Dublin og flere regionale lagerfaciliteter i Irland og Nordirland på i alt 38.000 kvardratmeter. Virksomheden råder over 70 lastbiler og godt 400 trailere. Lucey Transport Logistics blev grundlagt i 1932 og har 240 ansatte. Omsætningen i 2021 var på 240 millioner kroner (32 millioner euro).Lucey Transport Logistics irske transport- og logistikaktiviteter vil komplementerer DFDS’ eksisterende aktiviteter i regionen. De omfatter transport- og logistikløsninger baseret i Irland og Nordirland, dør-til-dør container- og trailerløsninger mellem Irland, kontinentet og Norden, samt en fragtfærgerute mellem Irland og Frankrig (Rosslare-Dunkirk).Købet vil styrke DFDS’ kundeservices i regionen, herunder muligheden for at tilbyde internationale transporter til Lucey Transport Logistics’ kunder. Derudover forventes synergier fra primært mere effektiv kørsel og indkøb af udstyr.Transaktionen er betinget af godkendelse fra relevante konkurrencemyndigheder.Transaktionen vil ikke påvirke DFDS’ forventninger til 2022.