Fuldelektrisk bylastbil er på vej fra Tyskland til Danmark

Mandag 25. juli 2022 kl: 11:21

Om Mercedes-Benz eEconic:

Den nye Mercedes-Benz eEconic har en tilladt totalvægt på 27 ton og er udstyret med to elmotorer, som hver leverer en effekt på 330 kW med mulighed for peak-ydelse på op til 400 kW

Batteripakkerne har en samlet kapacitet på 336 kWh, som kan lades med en effekt på op til 160 kW

Den elektriske drivline optager mindre plads end en dieseldrivline. Det har blandt andet gjort det muligt at udforme førerhuset med helt fladt gulv til gavn for rummelighed og endnu bedre ind- og udstigningsforhold

Sikkerheden er optimeret med femte generation af den aktive bremseassistent Active Brake Assist, som hjælper føreren med at bremse i nødsituationer

Af: Redaktionen De 35 eksemplarer af den nye eEconic vil blive leveret løbende til Urbaser og skal efter planen køre på faste ruter i flere større byer allerede fra i år.Omstillingen fra diesel- til elkraft stiller både krav til opladningsfaciliteter og ruteplanlægning, men det bekymrer ikke administrerende direktør hos Urbaser, Stefan Olin. De nye el-skraldebiler bliver ladt op om natten og er samtidig tiltænkt byruter, hvor rækkevidden ikke er en hindring.Mercedes-Benz' eEconic er velegnet til opgaver i tættere bebyggelse, for den elektriske drivline gør lastbilen stort set lydløs, mens det lave førerhus med store vinduespartier og glasdør giver mandskabet gode ind- og udstigningsforhold og en godt overblik.- Vores opgave består i at afhente affald på en måde, så vi støjer, sviner og generer mindst muligt, og her er eEconic ideel. Samtidig er fremtiden jo elektrisk, og den udvikling vil vi gerne støtte op om, siger Stefan Olin og tilføjer, at mange af virksomhedens medarbejdere allerede glæder sig til at komme ud at køre i de nye lastbiler.- Den klassiske Econic med dieselmotor har længe været den foretrukne lastbil i renovationsbranchen, og med den nye eEconic ser vi frem til at forsvare vores førerposition med en gennemført opdateret og fuldt elektrisk version af en årelang succeshistorie, siger Mikael Voigt, der er eMobility og PR-manager hos Mercedes-Benz i Danmark.