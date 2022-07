Første fragtskib er ankommet Femern-projektets arbejdshavn

Torsdag 21. juli 2022 kl: 09:30

Af: Redaktionen Havnen spiller en nøglerolle i byggeriet, da den både skal stå for udskibningen af tunnelens elementer og modtage de millioner af ton råmaterialer, der skal bruges på byggepladsen. Ved at levere råmaterialer direkte til fabrikken undgår lokalområdet tusindvis af tunge lastbiltransporter, mens tunnelen bygges.- Det er rigtigt positivt, at vi nu kan tage arbejdshavnen i brug. Arbejdshavnen er helt afgørende for logistikken bag byggeriet af Femern Bælt-tunnelen. Den sikrer en robust forsy- ningsvej direkte til fabrikken og skåner samtidigt nærmiljøet for tung trafik, siger Jens Ole Kaslund, der er teknisk direktør i Femern A/S.Med i lasten på »Aasvik« lå omkring 7.000 ton granitskærver fra Norge, der skal bruges til at etablere arbejdsveje på byggepladsen. »Aasvik« vil snart blive efterfulgt af hundredevis af andre skibe. Faktisk bliver arbejdshavnen på 500.000 kvadratmeter én af Danmarks travle havne. Et nyt fragtskib forventes at ankomme til byggepladsen cirka hver tredje dag.Når alle seks produktionslinjer på tunnelfabrikken er i drift, vil havnen modtage op mod 70.000 ton råmaterialer som sand, grus, cement og armeringsjern om ugen. Havnen har både et østligt og vestligt kajanlæg og er mere end dobbelt så stor som den eksisterende trafikhavn i Rødbyhavn. Dermed er den blandt de største havne i Danmark.Arbejdshavnen ved Rødbyhavn står klar til at modtage materialer netop, som entreprenørerne forbereder sig til støbningen af det første tunnelelement omkring årsskiftet.- Tidligere på sommeren holdt vi rejsegilde på tunnelfabrikken. Vi er i fuld gang med prøve- støbningen af en del af et tunnelelement. Nu hvor havnen også er taget i brug, føler vi os godt rustet til det egentlige tunnelbyggeri, siger Jens Ole Kaslund.















