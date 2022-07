Tyve stjal paller og trailere til palletransport

Torsdag 21. juli 2022 kl: 09:24

Af: Redaktionen Næste formiddag omkring klokken tyve minutter i ni ringede en ansat fra byggemarkedet 112, fordi han i sin bil kørte efter en af de stjålne trailere, der har byggemarkedets logo på siden. Politiets patrulje kunne efterfølgende køre ud og standse bil og trailer.







Føreren, en 36-årig mand fra København, hævdede over for politiet, at traileren var lånt, men det afviste den ansatte fra byggemarkedet, der kom til stedet. Den 36-årige blev sigtet for brugstyveri af påhængskøretøj og for tyveriet af pallerne.





