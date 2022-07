Vacciner kan ultrakøles og transporteres på langfart med ny teknologi

Tirsdag 19. juli 2022 kl: 16:00

Udviklet til langfart under svære forhold

Af: Redaktionen Den nye ultra-kølekompressor til mobile kølesystemer med temperaturer mellem -70 grader til -86 grader celsius sørger for sikker transport selv ved høje udendørstemperaturer via net, batteri- og solcelledrift.- Vi har udviklet ULT-kølekompressorerne med afsæt i vores ekspertise i medicinske løsninger. De er energibesparende og gør det muligt at forlænge levetiden på det, der kræver ultrakølet opbevaring. Præferencen for naturlige kølemidler gør vores produkter særligt holdbare og attraktive for både brugere og distributører. Efterspørgslen efter denne type løsninger er høj og tiltagende, siger danske Peter Michael Hansen, der er Head of Global Applications hos Secop.MP2 kompressoren kan bruges til kølebokse på 20 til 40 liter og er særligt velegnet til transport af mRNA-baserede vacciner og andre biomaterialer under langfart uden netstrøm.







Secop har trukket på sin erfaring i batteri- og solcelledrevne kølesystemer i udviklingen.







Kompressoren sikrer, at korrekt temperatur, da den kontrollerer temperaturen meget præcist modsat passive systemer. Derudover er der ingen afhængighed af tøris, hvilket udover de miljømæssige fordele også giver fordele i distributionen i fjerntliggende områder, hvor tøris kan være utilgængelig.













Om Secop:

Secop er ekspert i avancerede hermetiske kompressorteknologier og køleløsninger inden for kommerciel køling

Secop udvikler stationære og mobile køleløsninger med høj ydeevne til førende internationale køleproducenter

Secop-koncernen har 1.350 ansatte på verdensplan med produktion i Slovakiet og Kina samt forskningscentre i Tyskland, Østrig, Slovakiet, Kina og USA. Hertil kommer et dedikeret motorkompetencecenter (MCC) i Tyskland til støtte i udviklingen af ​​elektronik og motorstyring

Secop har været ejet af ESSVP IV-fonden siden september 2019

Udover den mobile kompressor består ULT-serien også af en række stationære kompressorer. Alle produkter kan anvendes i det biomedicinske område fra -30 grader til -86 grader celsius.

