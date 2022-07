Lærepladsstatistikken er opdateret

Tirsdag 19. juli 2022 kl: 08:00

Af: Redaktionen Tallene for lastbilchauffører skal findes under Vejgodstransportuddannelsen. Her kan man eksempelvis søge på forskellige måneder, køn og herkomst.De seneste tal viser eksempelvis, at 83 kvinder var i gang med en uddannelse på vejgodstransportområdet i maj 2022, hvilket var betydeligt flere end i maj 2021.Lærepladstallene kan findes