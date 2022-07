Norske flyselskaber vil arbejde tættere sammen

Tirsdag 12. juli 2022 kl: 15:42

Af: Redaktionen Baggrunden for aftalen er et ønske om at skabe et endnu produkt for passagererne i Norge, skabe synergieffekter og en mere effektiv drift. Norge er et meget vigtigt marked for begge selskaber. En betydelig andel af de norske passagerer er afhængig af både Widerøe og Norwegian for at nå fremtil deres endedestination.- Jeg er meget glad for aftalen, som vi i dag har indgået med Widerøe. Vores mål er, at samarbejdet skal være til det bedste for begge selskabers passagerer og vores ansatte. Selvom meget af indholdet stadig er i støbeskeen, har vi haft god dialog i flere måneder allerede, og vi diskuterer mange forskellige områder, hvor vi har fælles interesse i at samarbejde, siger koncernchef i Norwegian, Geir Karlsen.- Det er en glædens dag for Widerøe og vores passagerer, der er afhængige af at flyve for at kunne bo og arbejde i Norge. Med denne aftale vil vores kunder kunne rejse i kombination mellem Norwegian og Widerøe i både ind- og udland. Kombinationen af Widerøe's netværk langs kysten og i Nordnorge og Norwegian's store udbud i hele Europa vil skabe mange nye rejsemuligheder for vores fælles kunder. Det er noget, der har været efterspurgt af vores passagerer i mange år, og derfor er det glædeligt at kunne dele netop nu. Der udestår stadig et stykke arbejde, før vi helt i mål, men vi arbejder godt sammen og har et fælles mål om, at det skal gennemføres så hurtigt som muligt, siger koncernchef i Widerøe, Stein Nilsen.