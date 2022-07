Lastbil med metalskrot væltede under højresving

Tirsdag 12. juli 2022 kl: 16:00

Af: Redaktionen Lastbilen med diverse metalskrot på ladet var kørt ad Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning og kørt fra motorvejen ad afkørslen til Lyngvej. Her havde lastbilchaufføren foretaget et højresving ad Lyngvej mod øst, hvorunder lastbilen væltede.Lastbilchaufføren slap uskadt fra ulykken og fik tilkaldt diverse redningsmyndigheder til at tage sig af både metalskrottet og udstrømmende væsker fra lastbilen.Politiet foretog afspærring af Lyngvej på strækningen mellem Stensbjergvej og tilkørslen til Køge Bugt Motorvejen fra Nordhøj ved transportcentret.På selve motorvejen blev afkørslerne afspærret med skiltevogne, og bustrafikken ad Lyngvej blev lagt om.Omkring klokken 16.15 var rednings- og oprydningsarbejdet afsluttet på uheldsstedet, så trafikken på både Lyngvej og ad motorvejsaf- og tilkørslerne kunne normaliseres.Ingen øvrige trafikanter var involveret i uheldet, som politiet har optaget rapport om for at få belyst de nærmere omstændigheder.