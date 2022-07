Stigende oliepriser øger interessen for sikkerhedstiltag

Torsdag 7. juli 2022 kl: 11:24

Af: Redaktionen - Brændstofsvind kan komme fra mange forskellige kilder - alt fra tyveri til misforståelser mellem chauffør og vognmand. Men det er klart, at når priserne er så høje, som de er i øjeblikket, så gør det rigtig ondt hos vognmanden, siger Michael B. Hansen, der er COO hos YX.- Vi har på det seneste kunne mærke øget efterspørgsel efter vores sikkerhedstiltag og holder derfor også ekstra øje med svind på vegne af vores kunder, siger han videre.YX har forsøgt at løse problemet med svind med en række sikkerhedstiltag til landets vognmænd. Selskabet har eksempelvis lanceret kortløs betaling, tidsbegrænsede koder, videoovervågning, to-kort-systemer, Alarm 24/7, købsmax, geografisk spærring, tidsbegrænset spærring og kilometeralarm.I sommermånederne hyrer nogle vognmænd måske vikarer, men det kan være en besværlig og omstændig proces, hvis der skal anskaffes brændstofkort til vikarerne. Derfor har olieselskabet YX udviklet en række funktioner, som gør det nemt, hurtigt og sikkert at tanke, heriblandt kortløs tankning og tidsbegrænsede tankkoder til vikarerne.- Vi er sat i verden for at gøre hverdagen lidt nemmere for landets vognmænd. Vi strækker os altid langt for at sikre vores kunder en god kundeoplevelse. Det skal være nemt, sikkert og hurtigt at tanke. Det er kortløs tankning og tidsbegrænsede tankkoder gode eksempler på. Det er funktioner, som sparer vognmændene en masse tid og bekymringer, siger Michael B. Hansen.