Det er en klog beslutning

TRANSPORTORGANISATION OM ÆNDRET PRAKSIS HOS FÆRDSELSSTYRELSEN:

Fredag 1. juli 2022 kl: 12:00

Af: Redaktionen Som følge af Vejpakken justerede Færdselsstyrelsen tidligere på året sin praksis for udstedelse af godskørselstilladelser, så det ikke længere var muligt at have flere godskørselstilladelser end køretøjer.





Det førte til en bred kritik fra transportbranchen, ligesom der også været et stort politisk fokus på sagsbehandlingen i Færdselsstyrelsen.







Nu Færdselsstyrelsen har lyttet til branchen og vurderet sin praksis, så det fra 1. juli bliver muligt at få udstedt et begrænset antal ekstra tilladelser - også kaldet ”buffer-tilladelser”.





Den ændrede praksis modtages positivt af ITD, da det har stor betydning, at vognmændene kan have godskørselstilladelser parat, når de eksempelvis anskaffer sig et nyt køretøj.





- Det er en glædelig nyhed, at Færdselsstyrelsen har lyttet til branchen i denne sag og fundet en administrativ løsning, så vognmænd igen får mulighed for at få udstedt ekstra godskørselstilladelser. Det giver mulighed for, at vognmændene kan tilpasse deres forretning og antallet af tilladelser og køretøjer løbende, uden at skulle vente på en godskørselstilladelse, siger administrerende direktør i ITD, Jesper Høgh Bach.







Og netop fleksibiliteten er vigtig for vognmændene i en tid, hvor kapaciteten i branchen er udnyttet til det yderste.







- Den midlertidige praksis, som der nu er gjort op med, betød at en ny lastbil, som der i forvejen er meget lang leveringstid på, kunne risikere at holde på gårdspladsen i månedsvis, mens man ventede på en godskørselstilladelse. Og det kan betyde et stort økonomisk tab, som det ikke altid er muligt at planlægge sig ud af, da aktivitetsniveauer og andet kan ændre sig over året, siger Jesper Høgh Bach.





Den nye praksis giver dog ikke helt de samme muligheder for at få flere godskørselstilladelser, som den oprindelige ordning, der ifølge Færdselsstyrelsen er uforenelig med EU-reglerne.





- Vi så gerne at man havde beholdt den oprindelige praksis, som vi ikke ser juridiske problemer i. Men det er positivt, at Færdselsstyrelsen har gjort, hvad de kunne, for at finde en bedre balance mellem hensyn til EU-reglerne og så hensynet til vognmandsbranchen, som nu vejer tungere med den nye praksis, siger Jesper Høgh Bach.





