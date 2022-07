7 millioner årlige rejser i Hovedstadsområdet er blevet mere miljøvenlige

Fredag 1. juli 2022 kl: 13:00

Fakta om Linje 1A:

Buslinjen 1A - som kører gennem Københavns, Hvidovre, Frederiksberg og Gentofte Kommune - er med 30 nye el-busser omlagt til el-drift

Det er Movia, der som Danmarks største mobilitetsselskab udbyder busdriften for linje 1A. Operatøren Umove overtager driften fra Arriva og har opgaven med at køre busserne på linien

Omstillingen til el reducerer udledning af CO2 på linje 1A med ca. 2.300 ton om året opgjort efter "tank-til-hjul"-princippet



Ved udgangen af 2022 vil 337 elbusser og en brintbus kører i Movias område. Det svarer til 25 procent af Movia's busser.





I alt kører otte forskellige busoperatører med el-busser for Movia. Det er Anchersen, Arriva, DitoBus, Keolis, Kruse Nobina, TideBus og Umove.





Miljøegenskaber ved el-busdrift:

El-busser er tre-fire gange mere energieffektive end dieselbusser. En ny dieselbus anvender tre-fire gange mere energi til fremdrift end en elbus

El-busser støjer væsentligt mindre end dieselbusser - især når de sætter i gang

El-busserne er udstyret med et fyr til kabineopvarmning, som anvender et fossilfrit brændstof (Eksempelvis HVO)

Ved udgangen af 2022 vil 337 elbusser og en brintbus kører i Movias område. Det svarer til 25 procent af Movia's busser.I alt kører otte forskellige busoperatører med el-busser for Movia. Det er Anchersen, Arriva, DitoBus, Keolis, Kruse Nobina, TideBus og Umove.

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Søndag 26. juni indsatte trafikselskabet, Movia, 30 batteri-elektriske busser på Linje 1A. Movia har sammen med kommunerne et fælles mål om, at alle Movia's busser skal køre fossilfrit i 2030 - og at mindst halvdelen kører på el.Med omstillingen til el-busser på linje 1A tog Københavns, Hvidovre, Frederiksberg og Gentofte Kommuner et stort skridt på vejen mod grøn offentlig transport for et bedre miljø, bedre trafik og bedre by. Linje 1A kører nu emissionsfrit - det vil sige uden udledning af CO2 og lokal luftforurening fra bussernes motorer - og giver en bedre køreoplevelsen, da el-busserne støjer mindre og er mere behagelige at køre i for både kunder og chauffører.Elbusserne på linje 1A giver Københavns, Hvidovre, Frederiksberg og Gentofte Kommuner en samlet årlig CO2-besparelse på 2.300 ton.Dermed bidrager de fire kommuner samt Movia til at indfri målsætningen om en national CO2-reduktion på 70 pct. inden 2030.