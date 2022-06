Rederiorganisation får ny næstformand

Torsdag 9. juni 2022 kl: 11:43

Jacob Meldgaard, administrerende direktør (CEO) i Torm A/S (formand, genvalgt)

Palle Brodsgaard Laursen, Chief Fleet and Technical Officer hos A.P. Møller - Mærsk (næstformand, nyvalgt)

Torben Carlsen, administrerende direktør (CEO) i DFDS A/S

Christian M. Ingerslev, administrerende direktør (CEO) i Maersk Tankers A/S

Jan Rindbo, administrerende direktør (CEO) i Dampskibsselskabet Norden A/S

Lars Hjorth Simonsen, Skibsreder, M. H. Simonsen ApS (genvalgt)

Peter Lytzen, administrerende direktør (CEO) i Esvagt A/S (genvalgt)

Thorsten Jalk, administrerende direktør (CEO) i Ziton A/S

Af: Redaktionen Palle Brodsgaard Laursen, der er Chief Fleet and Technical Officer i A.P. Møller - Mærsk, afløser som nyvalgt bestyrelsesmedlem den afgående næstformand Henriette Hallberg Thygesen, der også var fra hos A.P. Møller - Mærsk.- Jeg vil gerne takke Henriette H. Tygesen for hendes store indsats i bestyrelsen gennem de seneste to år og takke for samarbejdet på vegne af hele bestyrelsen. Jeg ønsker Henriette god vind fremover og er samtidig glad for, at Palle Brodsgaard Laursen har meldt sig til at føre stafetten videre som ny næstformand, siger formand for Danske Rederier og administrerende direktør i rederiet Torm A/S, Jacob Meldgaard.Jacob Meldgaard blev selv genvalgt og blev ligeledes valgt til at fortsætte som formand. Desuden blev Peter Lytzen, der er administrerende direktør i Esvagt A/S genvalgt, Det sammme gjaldt for Lars Hjort Simonsen, Skibsreder i M. H. Simonsen ApS.- Jeg er glad for igen at være blevet valgt til formand for bestyrelsen og vil takke for tilliden. Der ligger nogle meget store opgaver og venter på os specielt i forhold til den grønne omstilling af skibsfarten. Jeg sætter pris på at være med til at varetage medlemmernes interesser gennem bestyrelsen, og det er en fornøjelse at have berøring med dansk skibsfart i bred forstand, siger Jacob Meldgaard.Den samlede bestyrelse ser efter dagens generalforsamling i Danske Rederier sådan ud: