Kort natarbejde spærrer svingbro ved Næstved

Onsdag 25. maj 2022 kl: 12:33

Af: Redaktionen Vejdirektoratet fjerner belysningsarmaturer på undersiden af svingfagene på Næstved Svingbro. (Foto: Vejdirektoratet)I efteråret 2020 slukkede Vejdirektoratet orienteringslysene på undersiden af Næstved Svingbro. Orienteringslyset under broen skal gøre det nemmere for sejlende på Næstved Kanal at orientere sig.Belysningen blev erstattet af lys placeret direkte på broens piller, og nu er det blevet tid til at fjerne de gamle belysningsarmaturer.Arbejdet bliver udført i perioden fra søndag 29. maj til torsdag 2. juni i tidsrummet mellem klokken 20.00 og 05.30 den efterfølgende morgen.Mens Vejdirektoratet fjerner masterne, vil broen være spærret for trafik, og trafikanterne kan i stedet benytte en alternativ rute via Næstved Havn.