CORONA-LÅN:

Onsdag 25. maj 2022 kl: 11:36

Af: Redaktionen Da corona-pandemien ramte Danmark i 2020, vedtog Folketinget en række låneordninger for at styrke likviditeten hos økonomisk trængte virksomheder under krisen. Skattestyrelsen fik i den anledning til opgave på kort tid at oprette og administrere i alt otte rentefri låneordninger, som blev etableret i 2020 og 2021.1. juni er frist for tilbagebetaling af én af de otte lånetyper, som blev oprettet under pandemien. Det drejer sig om det særlige A-skattelån 3, som knap 9.000 virksomheder nu skal betale tilbage. Samlet skal de pågældende virksomheder tilbagebetale et beløb på omkring 5,3 milliarder kroner.





Banker kan hjælpe med at indfri lånene

Hvis en virksomhed har svært ved at betale corona-lånet tilbage, er der mulighed for at oprette en betalingsordning hos Skattestyrelsen på op til 12 måneder med afdrag månedligt eller hver 14. dag. Betalingsordningen bærer den gældende rente på 0,7 procent pr. måned og følger dermed renten på andre skyldige poster på Skattekontoen. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at en virksomhed kun må have én aktiv betalingsordning ad gangen.









Forud for betalingsfristen for den første tilbagebetaling af corona-lån er virksomhederne blevet vejledt om det forhold - og en del virksomheder har derfor inkluderet lånet med frist 1. juni i en eksisterende betalingsordning. Derudover må virksomheden ikke i forvejen have skattekontogæld under inddrivelse eller udestående indberetninger af A-skat, moms eller øvrige afgifter.









Fagdirektør David Fjord Nielsen peger dog på, at virksomhederne bør afsøge mulighederne for en ordning eksempelvis med egen bank, hvis de ikke kan betale corona-lånet tilbage. Dels hvis en virksomhed står i en situation, hvor en eksisterende betalingsordning blokerer for at lave en ny. Men også fordi det kan være mere fordelagtigt for en virksomhed - både med hensyn til rente og løbetid – at tilbagebetale coronalånet via et lån i en bank.





- Fra lovgivers side har det ikke været intentionen, at Skatteforvaltningen skal konkurrere med markedet, og derfor vil jeg gerne understrege, at en betalingsordning hos os typisk ikke er den billigste finansieringsløsning.









Virksomhederne opfordres til at undersøge, om de kan lave en bedre aftale for eksempel i egen bank. Betalingsordningerne hos os kan indfries hurtigt fra dag til dag, hvis en virksomhed vælger at finde alternativ finansiering andetsteds, siger han.









I alt skal godt 100.000 aktive lån betales tilbage i løbet af 2022 og 2023. Lånene er fordelt på knap 48.000 virksomheder og dækker over et beløb på ca. 34 milliarder kroner. Størstedelen af lånene, set i forhold til antal af virksomheder og værdien af lånene, havde frist for tilbagebetaling 1. april, hvor knap 45.000 virksomheder skulle betale ca. 22 milliarder kroner tilbage til statskassen.









Skattestyrelsens opgørelse pr. 24. maj viser, at virksomhederne samlet har indbetalt knap 14,5 milliarder kroner siden 1. april, og at der er oprettet betalingsordninger på 5,8 milliarder kroner.













Interesserede kan læse mere coronalån på Skattestyrelsens webside, hvor blandt andet tilbagebetalingerne af coronalån fordelt på brancher og regioner fremgår - klik her :

- Lånene blev jo stillet til rådighed i en sårbar periode for virksomhederne for at medvirke til at sikre likviditet i samfundet, og derfor skulle Skattestyrelsen med meget kort varsel skrue en række låneordninger sammen, så pengene kunne komme ud at arbejde. Det var hovedformålet, og indsatsen lykkedes. Nu er tiden så inde til, at en stor del af lånene skal betales tilbage, siger fagdirektør i Skattestyrelsen, David Fjord Nielsen.