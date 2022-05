Produktion af vind- og solkraft var rekord høj i første kvartal

Det faktiske energiforbrug var 0,7 procent højere i 1. kvartal 2022 sammenlignet med 1. kvartal 2021.

Kulforbruget i de centrale værker faldt med 6,2 procent. Faldet skyldes varmere vejr og en højere produktion af strøm fra vindmøller, som betød mindre produktion på de centrale kraftværker.

Vindkraftproduktionen steg med 41,7 procent i de første tre måneder af 2022, da middelvindhastigheden var betydeligt højere end sidste år.

Forbruget af jetbrændstof var i de første tre måneder af 2022 155,6 procent højere end samme periode sidste år, men 25,6 procent lavere end gennemsnittet for samme periode de seneste fem år. Udviklingen er et udtryk for, at rejseaktiviteten igen er stigende, men dog ikke på samme niveau som før COVID-19-pandemien.

For dieselolie og benzin er forbruget steget med henholdsvis 14,4 procent og 21,9 procent i forhold til samme periode sidste år.

Produktionen af strøm fra solceller var 74,5 procent højere, fordi der var 34 procent flere soltimer, og der er kommet flere solcelleanlæg i drift.

Produktionen af strøm fra vindkraft var 41,7 procent højere på grund af bedre vindforhold og øget vindkraftkapacitet, og i de første tre måneder af 2022 dækkede vindkraftproduktionen 61 procent af den indenlandske elforsyning.

Produktionen af olie og vedvarende energi steg med henholdsvis 9,2 procent og 11,2 procent.

Energiforbruget steg med 0,7 procent i de første tre måneder

Af: Redaktionen Faktisk energiforbrug pr. kvartal i Danmark (PJ).( Kilde og grafik: Energistyrelsen)Det faktiske energiforbrug steg i de første tre måneder af 2022 med 0,7 procent i forhold til samme periode året før. I samme periode steg forbruget af olie og vedvarende energi med henholdsvis 19,0 procent og 9,8 procent mens forbruget af naturgas og kul faldt med henholdsvis 29,8 procent og 6,2 procent.I de første tre måneder af 2022 var vejret lunere sammenlignet med samme periode året før, når der måles på graddage. Samtidig var vindkraftproduktionen 41,7 procent højere i denne periode på grund af bedre vindforhold. Stigningen i vindkraftproduktionen bidrager til et fald i det samlede energiforbrug, da vindkraftanlæg producerer strøm uden tab af brugbar energi, mens el produceret på termiske kraftværker (med biomasse, kul, gas, og olie) afstedkommer et konverteringstab.Danmark havde en nettoeksport af el i de første tre måneder af 2022 på 3,2 PJ, mens der var nettoimport af el på 2,0 PJ i samme periode sidste år. Når der korrigeres for brændselsforbrug ved udenrigshandel med elektricitet, var energiforbruget 2,9 procent lavere i de første tre måneder af 2022 i forhold til samme periode året før.