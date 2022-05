- Vi får rigtigt travlt de næste mange år

HAVNEDIREKTØR EFTER VIND-ERKLÆRING:

Fredag 20. maj 2022 kl: 12:57

Energiøer og mere fleksible godkendelsesprocesser



Af: Redaktionen - Det her understreger, hvad vi har sagt før. Vi får travlt i Esbjerg, siger havnedirektør Dennis Jul Pedersen i forbindelse med erklæringen.EU har sat mål for udfasningen af fossile brændsler, og behovet for at accelerere udfasningen er kun blevet større efter Ruslands invasion af Ukraine.- Vi er selvfølgelig enormt stolte af, at Esbjerg Havn danner ramme om det historiske topmøde, hvor der kommer så markante udmeldinger om ambitionerne for europæisk havvind i Nordsøen. Det er nogle meget store tal, siger Dennis Jul Pedersen.Esbjerg har én af verdens førende havne indenfor havvind og hele værdikæden er til stede på havnen, som har været involveret i udskibningen af over 4.000 offshore-vindmøller med en samlet kapacitet på over 22 GW. Men selvom havnen og resten af værdikæden har forberedt sig på den stigende efterspørgsel efter havvind, så er der stadig barrierer i forhold til at nå målsætningerne - især er der behov for mere havneinfrastruktur.- Havnene mangler simpelthen plads. Vi er godt i gang med at udvide havnen i Esbjerg, men det tager lang tid at opbygge den nødvendige infrastruktur. Derfor er det vigtigt, at de ambitiøse målsætninger følges af en plan for, hvordan vi opgraderer Europas havneinfrastruktur og giver branchen noget fleksibilitet i udbuddene og mere effektiv behandling af de enkelte projekter, så de kan møde efterspørgslen på den mest effektive måde, siger Dennis Jul Pedersen.Hvis målsætninger skal indfries og potentialet i Nordsøen udnyttes, skal der tænkes nyt. Her er Danmark gået forrest med planerne om at etablere energiøer i Nordsøen, der kan fungere som base for havvind og samtidig skabe moderne Power-To-X-løsninger. Samtidig indeholder Esbjerg-erklæringen konkrete tiltag, der skal gøre projektbehandlingen mere smidig.- Med energiøerne kommer vi op i en endnu større skala i forhold til energiproduktion, så det er virkelig noget, der batter for den europæiske energiforsyning. De danske energiøer bliver førende indenfor moderne produktion af vedvarende energi, så det giver god mening, at Europa ser mod Danmark, når der skal findes løsninger. Samtidig er det meget positivt, at man er klar til at se på mere fleksible udbuds- og godkendelsesprocesser, siger Dennis Jul Pedersen.