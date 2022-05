Havn med færgeforbindelser er med til at bygge bro

Fredag 20. maj 2022 kl: 12:27

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Elever fra Lundergaardskolen i Hjørring fik en tur ud over det sædvanlige på færgen mellem Hirtshals og Langesund. De besøgte eksempelvis kommandobroen.Det seneste forløb blev afsluttet med en endagstur til Langesund med Fjord Line-færgen »Stavangerfjord«. Ombord på færgen blev eleverne vist rundt og fik en introduktion til de mange forskellige jobfunktioner ombord - eksempelvis som elektriker, maskinmester, tjener, kok, hotelservice, skibsfører, brandmand/røgdykker og HR.Derudover blev eleverne også introducerede til de forskellige veje til et job ombord samt mulighed for at uddanne sig undervejs, hvis man starter ombord som ufaglært.- Det har været en fantastisk dag ombord. Vi har haft eleverne med fra top af skibet til bund af skibet - fra broen til maskinrummet. Vi kan fornemme, at det har været en stor øjenåbner for dem, og det er tydeligt, at Fjord Line allerede nu har nogle nye medarbejdere på vej. Der har været en stor spørgelyst blandt eleverne, og modsat vores forventninger, så har drengene og pigerne været lige interesseret i livet ombord, siger Ditte Gerstrøm Sørensen, der er marketingchef hos Hirtshals Havn.- Vi vidste, at vi havde ramt plet, da flere elever, som aldrig har overvejet livet til søs, pludselig viste interesse for at arbejde i flere af Fjord Lines forskellige jobfunktioner. Det er ingen hemmelig, at projektet, som mange andre ting, har været hårdt ramt af corona. Men afslutningen i dag viser, at vi alligevel er nået i mål. Vi glæder os nu til at køre en ny 8. klasse i gang efter sommerferien, siger hun videre.Baggrunden for projektet har været et ønske fra Hirtshals Havn, Fjord Line og skolens side om at give eleverne en dannelsesrejse med et indblik i fremtidige jobmuligheder og arbejdsområder både lokalt og internationalt - set i et større perspektiv end blot Hjørring og folkeskolen, hvilket også er grunden til, at Norge er inddraget i projektet.Projektet har desuden skulle vise eleverne "Et godt arbejdsliv" med opgaver indenfor den maritime branche med fokus på innovation, lastning/losning, mad, service, sprog, lagerstyring, håndværk, ledelse, marketing, miljø og turisme med mere.