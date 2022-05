Brinttanken kommer med lastbil

Onsdag 18. maj 2022 kl: 13:28

Af: Redaktionen Enheden giver Everfuel mulighed for at tilbyde lave brintpriser på mindre mængder brint, end det vil være tilfældet med en konventionel tankstation og ikke kræve ikke en langsigtet kundeforpligtelse, hvilket normalt er nødvendigt for at bygge en fast station.







Enheden er fuldt mobil og kan ganske enkelt trækkes væk med en lastbil-trækker, når brændstofperioden er afsluttet, hvilket gør det muligt for Everfuel at tilbyde meget større fleksibilitet med hensyn til længde og størrelse af aftagerens forpligtelse.









Ejere af mindre flåder af brændselscellebiler har tidligere stået over for udfordringen med dyre investeringer i stationære stationer i fuld skala og et krav om at forpligte sig til at forpligte sig til længerevarende aftaler, hvilket ikke altid passer med operatørens forretningsmodel.









Mange operatører vil dog gerne skære CO2-udledningen fra deres køretøjer ned eller helt væk ved at afprøve eller indføre brint som brændstof. Med Everfiller kan Everfuel gøre det enklere og mindre omkostningstungt at komme i gang med brintbrændstof for brugere med mindre flåder af køretøjer eller som ønsker af forsøge sig med brint i mindre skala.







Enkelheden af ​​designet i Everfiller begrænser vedligeholdelseskravene, som giver høj oppetid og høj tilgængelighed, når det er nødvendigt. Enheden har tre integrerede brændstofledninger, der kan tankes direkte fra, hvilket giver brændstofpåfyldning til op til tre køretøjer parallelt. Enheden vil især være gavnlig i busdepoter.









- At tilføje Everfiller til vores tjenester giver større fleksibilitet for en række kunder, da de kan vælge den stationære station, som tilbyder hurtig brændstofpåfyldning til enhver tid, eller den fleksible og billigere løsning med Everfiller. Vi har oplevet en stor efterspørgsel hos operatører for at kunne teste brint som brændstof, og vi kunne ikke være mere begejstrede for, at vi nu er i stand til at gøre brint tilgængeligt for endnu flere mennesker, der arbejder hen imod CO2-fri mobilitet, siger Uffe Borup, der er teknisk direktør hos Everfuel.







Dialog med potentielle brugere af Everfiller-løsningen har ind til nu blevet modtaget positivt hos potentielle brugere - både på grund af Everfillers fleksibilitet og muligheden for at sænke omkostningerne til brint væsentligt for kunden med mindst én euro pr. kilo. En række operatører af offentlig transport - eksempelvis tyske Regionalverkehr Köln GmbH (RVK), WSW mobil GmbH og In-der-City Bus (ICB), har vist interesse for at bruge løsningen og for at deltage i prototypetest.









Everfiller er baseret på patentanmeldt teknologi fra Everfuel, og de første pilot-anlæg forventes i anden halvdel af 2023 med fuld skaladrift i 2024.



© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.