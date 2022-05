Politiets tungvogncenter i nord kontrollerede last- og varebiler

Torsdag 12. maj 2022 kl: 12:29

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Lederen af kontrollen, politikommissær Claus Kjær-Pedersen, fortæller, at kontrollen havde fokus på affaldstransporter - blandt andet med henblik på at få testet det nye affaldsregister.Bremseprøvestanden fra Tungvognscenter Øst, Færdselsstyrelsen og Miljøstyrelsen deltog ligeledes i kontrollen.Kontrollerne afdækkede flere overtrædelser, og politiets foreløbige optælling viser, at 95 sigtelser relaterer sig til lastbiler fordelt på 39 vognmænd eller chauffører og 26 sigtelser til varebilsvognmænd eller chauffører.- Vi fik ligeledes testet det nye affaldsregister, hvilket giver anledning til tæt samarbejde med Energistyrelsen for optimering. I forbindelse med kontrollen udløste det tre sigtelser, siger Claus Kjær-Pedersen.Opmærksomheden blev også henledt på, at vejledningsperioden for at lade sig registrere i informationssystemet for det indre marked (IMI), når man udfører cabotagekørsel, vejdelen af kombineret transport og ikkebilateral transport var udløbet søndag 1. maj.Her udløste kontrollen to sigtelser, hvor vognmanden ikke var registreret, og chaufføren derfor ikke var i besiddelse af en udstationeringserklæring. Bøden er i sådan et tilfælde 10.000 kroner i førstegangstilfælde.- Det er klart, at vi efter en vejledningsperiode på tre måneder havde en forventning om, at stort set alle havde ladet sig registrere i informationssystemet, siger Claus Kjær-Pedersen.Derudover var der flere overtrædelser af køre-/hviletidsbestemmelserne, Takografforordningen samt fejl og mangler ved køretøjerne.- Det er generelt de overtrædelser, vi finder, når vi er på kontrol, dog var der en del flere sigtelser mod vognmænd, der resulterede i synsindkaldelser grundet fejl og mangler ved køretøjerne, siger Claus Kjær-Pedersen, som tilføjer, at det også blev til en enkelt spritbilist på rasteplads Pedersminde.- Grundet hans kørsel fik politipatruljen hurtigst mistanke til, at han kunne være påvirket. Vedkommende blev taget med på sygehuset for udtagning af blodprøve. Bilisten var i forvejen frakendt kørekortet, så vedkommende burde slet ikke være kørt, siger politikommissæren, der oplyser, at Tungvogncenter Nord snart afholder kontrol igen.