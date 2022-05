Overlæsset var på 38 procent

Torsdag 12. maj 2022 kl: 11:47

Af: Redaktionen En kontrolvejning afslørede, at vogntoget vejerede 1.740 kg mere end tilladt, hvilket svarer til et overlæs på 38 procent. Desuden krævede en så tung kombination af bil og påhængsvogn et kørekort til kategori B/E, og det havde den 43-årige ikke. Han blev derfor sigtet for kørsel uden førerret til den pågældende kategori og for at køre med overlæs.