Rederi havde mere fragt med på sine færger - og flere passagerer

Onsdag 11. maj 2022 kl: 13:09

Af: Jesper Christensen Mængderne i Mediterraneans rutenetværk i Middelhavsområdet fortsatte med at stige understøttet af øget kapacitet, mens mængderne Channels over Den Engelske Kanal var en del højere end sidste år som følge af en positiv effekt fra en konkurrenten P&O Ferries' suspendering af sejladser gennem det meste af måneden.I Nordsøområdet var godsmængderne i North Seas-forretningsenheden lidt lavere end i 2021, primært på grund af dokninger, der reducerede kapaciteten mellem Holland og Storbritannien. Krigen i Ukraine reducerede mængderne i forretningsenheden Baltic Sea betydeligt sammenlignet med 2021 - hovedsageligt mellem Tyskland og Litauen.For de seneste 12 måneder 2022-21 steg de samlede transporterede fragt-lanemeter 2,6 procent fra 42,2 millioner i 2021-20 til 43,4 millioner i 2021-22.På passagerområdet kan DFDS notere, at opsvinget i passagertallene fortsatte i april med en ti-dobling til 337.000 svarende til 70 procent af mængderne i april 2019 - den seneste sammenlignelige måned før Covid-19. Passagertallene steg i alle regioner, inklusive en positiv effekt fra konkurrenten P&O Ferries' suspendering af sejladser på Den Engelske Kanal.For de seneste tolv måneder 2022-21 var det samlede antal passagerer 1,4 millioner sammenlignet med 1,0 millioner i 2021-20 og 5,1 millioner i 2019 - det seneste hele år før Covid-19.





DFDS færgemængder

April

Sidste tolv måneder Fragt 2020 2021 2022 Ændr.

2020-19 2021-20 2022-21 Ændr. Lanemeter, '000 2.395 3.589 3.784 5,4 %

40.085 42.247 43.357 2,6 %



















Passager 2020 2021 2022 Ændr.

2020-19 2021-20 2022-21 Ændr. Passagerer, '000 29 29 337 1066,8 %

4.510 1.002 1.379 37,6 %



(Kilde og tabel: DFDS)

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.