Vognmand i Nordjylland lægger grund til nyt truck-anlæg

Onsdag 11. maj 2022 kl: 13:00

Forhandleraftale er på plads

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Retaildirektør i DCC Energi, Søren Møller Maretti (tv), Peter Jensen fra Shell-stationen i Støvring og Kristian Rytter (th tog sammen de første spadestik til det nye truckanlæg i Svenstrup.Tirsdag tog Søren Møller Maretti fra DCC Energi, der driver Shell-netværket i Danmark, Peter Jensen fra Shell i Støvring, og Kristian Rytter, direktør i Kristian Rytter Gruppen, første spadestik til et nyt Shell truck-anlæg i Svenstrup syd for Aalborg. Dermed tog den store nordjyske vognmands-, jordborings- og grusgravskoncern, de indledende skridt i et sjældent samarbejde, hvor DCC Energi lejer sig ind på matriklen ved det nye domicil og etablerer et lastbilanlæg fra bar mark.- Vi har haft et godt samarbejde med Kristian Rytter Gruppen i mange år, hvor vi har leveret brændstof til virksomhedens hjemmetank og grusgrave. I forbindelse med, at virksomheden rykker til et nyt hovedkontor, tog vi en snak om mulighederne for at udbygge samarbejdet med et decideret Shell truck-anlæg på deres matrikel. Og det er det, vi nu går i gang med, siger Søren Møller Maretti, der er retaildirektør i DCC Energi og tilføjer:- Det er ingen hemmelighed, at vi har et ønske om at udbygge adgangen til Shell's brændstoffer - også med nye truckanlæg. Så det er et led i den løbende udvikling af stationsnetværket, at vi nu udbygger vores trucknetværk i Nordjylland. Med det nye anlæg får den tunge transport inden for få måneder også endnu bedre mulighed for at tanke GTL-brændstof som alternativ til diesel.For at sikre en stærk lokal tilstedeværelse har DCC Energi indgået en forhandleraftale med familien Jensen fra den store Shell-tankstation i Støvring. Aftalen betyder, at Shell Støvring kommer til at stå for at bygge og drive det nye truck-anlæg på Brøndborerens Alle i Svenstrup. Anlægget, der er specielt designet til lastbiler og den tunge transport, får både Shell FuelSave diesel, det renere GTL-brændstof og AdBlue i hanerne.- Vi ser etableringen af det nye truckanlæg som en naturlig fortsættelse af det gode samarbejde, vi har med DCC Energi omkring Shell forsyninger. Og så ligger det fint i tråd med de store investeringer, vi laver i vores nye domicil, der også får nyt værksted, egen vaskehal, mv. Med et truckanlæg lige uden for døren, får vi hurtigere og nemmere tanket vores 65 lastbiler, hvilket optimerer den daglige drift betydeligt. Samtidig er vi også med til at give vores kollegaer i lokalområdet en ny tankmulighed tæt ved motorvejen, siger Kristian Rytter, direktør i Kristian Rytter Gruppen.