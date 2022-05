Endnu en el-varebil har set dagens lys

Mandag 9. maj 2022 kl: 11:13

Øget produktivitet for Fords varebilskunder

Ford's elektriske fremtid

Af: Redaktionen Udover den elektriske drivlinje har den nye E-Transit Custom eksempelvis en ProPower Onboard-funktion, der blandt andet kan forsyne værktøj, telefoner eller lamper med strøm.- Vi har store forventninger til E-Transit Custom. Vi glæder os meget til at kunne tilbyde vores kunder endnu en elektrisk varebil, der ikke kun får glæde af at køre elektrisk, men også af flere nye features som for eksempel fordelene ved Ford Pro, siger Tom Maxmølris, der er Head of Commercial Vehicles, Ford Danmark.Ford's verdensomspændende serviceprogram, Ford Pro, er fornyligt blevet lanceret til Ford's europæiske varebilskunder. Med digitale løsninger samler Ford Pro en række services på én samlet platform, hvor kunderne kan administrere deres forbundne og elektrificerede flådebiler.I dag kan varebilskunder have aftaler med adskillige udbydere, når de skal finde løsninger til deres varebilsflåder indenfor alt fra finansiering, software, opladning med mere. Ford Pro samler alle services ét sted. Ford Pro holder derudover kunderne opdateret om flådens tilstand via liveopdateringer fra varebilerne, mens kunderne også får hjælp til software, ladeløsninger og finansiering. På den måde får varebilskunderne overblik over deres flåde kombineret med lavere omkostninger og øget oppetid.Inden udgangen af 2024 vil Ford lancere fire elektriske varebiler og i alt ni elektriske biler. Ford har for nylig fremlagt en plan for et elektrisk modelprogram. Det elektriske modelprogram er en del af Ford's globale plan om at reducere CO2-udledningen med et konkret mål om, at Fords fabrikker, distribution og leverandører skal være CO2-neutrale i 2035.Yderligere detaljer om E-Transit Custom offentliggøres i efteråret. Produktionen forventes at begynde i anden halvdel af 2023.