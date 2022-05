Opbygger fejrer 60 år

Fredag 6. maj 2022 kl: 11:48

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Fredag og lørdag har Sawo udstilling rundt om fabrikken, hvor man blandt andet kan se de nyeste produkter og møde kollegaer fra branchen.Fredag og lørdag afholder Sawo også kvalifikation til kranproducenten Hiab's verdensmesterskab WCC (World Crane Championship). Under kvalifikationsturneringen er der præmier på 5.000 - 3.000 og 2.000 kroner til henholdsvis første, anden og trediepladsen.Søndag markeres jubilæet med et helt cirkus. Her har Sawo lejet hele Cirkus Arena.