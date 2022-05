Rederiorganisation vil af med forsvarsforbeholdet

Onsdag 4. maj 2022 kl: 12:14

Om det danske forsvarsforbehold:

Forsvarsforbeholdet betyder, at Danmark som hovedregel ikke deltager i dele af EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik, som påvirker forsvarsområdet. Danmark er derfor blandt andet afskåret fra at deltage i EU’s anti-piratmissionen Atalanta, som kører indtil december 2022 ved Afrikas østkyst

Af: Redaktionen En afskaffelse af forsvarsforbeholdet vil ifølge Danske Rederier betyde for Danmark både at deltage i fremtidige anti-piratmissioner under EU’s ledelse, og samtidig sidde med ved bordet og træffe de beslutninger, der kan få stor betydning for freden og stabiliteten i Europa.- Med Ruslands aggressive invasion af Ukraine har vi desværre fået krig og ustabilitet helt tæt på. Krigens rædsler foregår nærmest i vores baghave, og derfor mener jeg, at enhver tvivl bør være udryddet. Vi må stå sammen og gå helhjertet med i det europæiske forsvarssamarbejde. Med Danmark i hjertet af det sikkerhedspolitiske samarbejde både i Nato og EU står vi stærkere. Det er ikke et enten-eller, men et både-og, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.For Danske Rederier handler afskaffelsen af forsvarsforbeholdet også om, at Danmark uden forbehold ville kunne spille en endnu større rolle i bekæmpelse af pirateri.Danmark er eksempelvis lige nu afskåret fra at deltage i EU’s anti-piratmissionen, Atalanta, som kører indtil december 2022 ved Afrikas østkyst.- Vi beder vores søfarende sejle i alle afkroge af verdenshavene - også i uro-prægede områder, hvor de risikerer at blive taget til fange af pirater. Derfor er det vores pligt at passe ordentligt på dem. Og det gør vi bedst ved også at kunne deltage i fremtidige EU-ledede anti-piratmissioner, hvor Nato ikke kommer til at tage teten, siger Anne H. Steffensen.