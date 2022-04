Sydjysk fjordhavn fremlægger solidt årsresultater og god start på 2022

Fredag 29. april 2022 kl: 13:30

Proces for udvikling af Koldings havneområder

Af: Redaktionen De ovenstående økonomiske resultater er realiseret trods et fald i den samlede godsomsætning opgjort i ton på 7,75 procent for 2021. De høje råvare- og energipriser har været medvirkende årsager til nedgangen i godsmængden - eksempelvis indenfor gødning.Men begyndelsen af 2022 har været en rekord, hvor første kvartal er det største i de seneste elleve år, sandsynligvis det bedste første kvartal nogensinde, målt på godsomsætning i ton. Da der altid er sæsonudsving for omsætningen af gods, er et rekordstort første kvartal ingen garanti for endnu et fuldt rekordår på havnen.Bestyrelsen for Kolding Havn har på sit møde i april blandt andet arbejdet med grundlaget for den fortsatte proces til udvikling af havneområderne, hvor der eksempelvis er to kommende opgaver i projektet.For det første skal Kolding Havn have et fuldt overblik over de eksisterende forhold, så der skal laves en omfattende tilstandsrapport for havneområderne, så alle parter ved, hvad havnen har med at gøre. Dette arbejde løber indtil efteråret 2022.For det andet skal der det kommende års tid arbejdes med de overordnede, strategiske muligheder under overskriften ”Mere by - grønnere erhvervshavn”. Her kommer der fokus på fem temaer: Byudvikling, havneudvikling, infrastruktur for transport, klimatilpasning og bæredygtighed.