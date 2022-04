Godt 200 tunge køretøjer blev vinket ind til kontrol på Fyn

Mandag 25. april 2022 kl: 11:37

Kildebjerg Nord

Kildebjerg Syd

På Odensevej ved rasteplads

19 sigtelser for fejl og mangler ved køretøjerne

8 sigtelser for overtrædelse af køre-hviletidsreglerne

8 sigtelser for fejl ved kontrolapparatet

4 overtrædelser for kørsel med farligt gods

2 siftelser for manglende surring af transportgods

18 sigtelser for fejl ved bremserne, hvoraf 7 køretøjer er indkaldt til syn

1 sigtelse for for tæt kørsel

2 sigtelser for manglende brug af sikkerhedssele

1 sigtelse for personelfalsk, da en chauffør havde "lånt" sin kammerats kørekort

Af: Redaktionen Under kontrollen blev i alt 218 større køretøjer - heraf 78 udenlandske - kontrolleret, hvilket resulterede i 77 sigtelser.Kontrollen blev genneført tre steder langs motorvej E20 over Fyn:Ud over Politiet deltog blandt andet Færdselsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Trafikstyrelsen, Motorstyrelsen, Told- og Skattestyrelsen, Beredskabsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen i Multikontrollen.De 77 sigtelser under politikontrollerne omhandlede blandt andet:Færdselsstyrelsen fik kontrolleret 110 køretøjer, hvoraf 25 endte med synsindkaldelse og 8 heraf fik køreforbud. Fødevarestyrelsen kontrollerede 37 køretøjer, og de varslede en enkelt bøde, en fik en indskærpelse og øvrige fik vejledning. Den militære bremsestands kontrol af 37 militære køretøjer resulterede i 3 synsindkaldelser og betinget godkendelse til 7 køretøjer.