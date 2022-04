Toldere fandt halvt kilo hash skjult i en frossen flæskesteg

Torsdag 21. april 2022 kl: 12:09

Af: Redaktionen Manden indrømmede, at hashen tilhørte ham, og han blev derfor anholdt af Københavns Politi, mens kvinden og barnet kunne rejse videre.- I tolden er vi vant til at se lidt af hvert. Der er ikke grænser for opfindsomheden, når det kommer til smugling, hvilket flæskestegen er et godt eksempel på. Derfor overvåger tolderne grænserne døgnet rundt på baggrund af risikovurderinger og stikprøver i samarbejde med en lang række myndigheder i ind- og udland, siger Mette Helmundt, der er funktionsleder i Toldstyrelsens kontrolenhed i Københavns Lufthavn.Toldstyrelsen finder hash i alle typer varer og transportmidler, fra rejsende i lufthavne til containere på skibe i havne og i postpakker i landets postcentre. De seneste opgørelser fra Toldstyrelsen viser, at der i 2020 blev tilbageholdt i alt 394 kilo hash.Sagen med flæskestegen er overgivet til Københavns Politi til videre efterforskning.