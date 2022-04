Industriens udgifter til energi er mere end fordoblet

STATISTIK:

Onsdag 20. april 2022 kl: 10:44

Stigende energipriser kan også have indirekte virkning

Af: Redaktionen Statistikken viser også, at naturgas er steget endnu mere med en prisstigning på knap tre gange i andet halvår 2021 som for året 2020.Prisstigningerne i erhvervene er relativt større end i husholdningerne, da selve råvareprisen udgør en større del af den samlede pris på grund af eksempelvis afgiftsforskelle.Med de senest offentliggjorte halvårspriser vil fremstillingsindustriens udgifter til de to energityper samlet stige fra et niveau på 5,7 milliarder kroner i 2020 til over det dobbelte. Efterfølgende stigninger som følge af Ruslands invasion i Ukraine er ikke med i vurderingen.For en række industribrancher - eksempelvis medicinalindustri og elektronikindustri - spiller de direkte energiudgifter en beskeden rolle i forhold til bruttooverskuddet. Virksomhederne udgifter til køb af råvarer kan dog også være påvirket af de højere energipriser, hvis der er stort energiforbrug knyttet til produktion eller transport af råvarerne.Danmarks Statistik peger på, at den økonomiske effekt af de højere energiudgifter også afhænger af, om øgede salgspriser på de producerede varer kan opveje de højere produktionsomkostninger.