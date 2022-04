Storbritanniens første brintdrevne renovationsbil kører i Scotland

Tirsdag 19. april 2022 kl: 12:33

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Allison, der blandt andet er kendt for at levere automatiserede gearkasser til renovationsbiler, peger på, at Aberdeen City Councils beslutning om, at koble en 250 kW Hyzon elektrisk motor til en Allison 3000 Series-gearkasse og sammen med en 45 kW brændselscelle, understreger, at koncernens gearkasser fortsat er velegnede, når flåderne skifter fra dieseldrevne til eksempelvis batteri- eller brintelektriske drivliner.Den nye brint-elektriske renovationsbil er bygget på et HH-Mercedes-Benz Econic Hydrogen-chassis med en akselafstand på 4.200 mm. Bilen har en tankkapacitet på 15 kg brint ved 350 bar og 140 kWh batterier med 700 V. Renovationsbilen, som vil blive forsynet med brændstof via Aberdeen City Council's egen brintinfrastruktur, vil have en rækkevidde på 250 kilometer, hvilket gør det muligt at køre længere afstande end med en renovationsbil med en batterielektrisk drivline.Køretøjet er det seneste skridt i "H2 Aberdeen"-initiativet, som har til formål at skabe en brintøkonomi i byområdet. Aberdeen City Council indførte først ti brintbusser i 2012 efterfulgt af verdens første introduktion af 15 dobbeltdækkerbusser i 2020. I 2018 indsatte de Storbritanniens første brintelektriske fejebil, som også har en Allison gearkasse.Renovationsbilen er en del af EU's Interreg HECTOR-projekt, hvor syv europæiske regioner har til formål at demonstrere, at renovationslastbiler, der kører med en brintelektrisk drivline med brændselsceller, kan hjælpe med at reducere emissioner fra vejtransport. Andre køretøjer i projektet har også Allison-gearkasser, såsom et renovationskøretøj fra AGR, et affaldshåndteringsfirma i Herten, Tyskland, der er bygget på et DAF-chassis.Brint, der bliver fremstillet ved elektrolyse af vand med energi fra vedvarende energikilder, er CO2-frie. Hyzon producerer i øjeblikket de brintbrændselscellemoduler med den højeste energitæthed i verden, der er i stand til at levere god nyttelastkapacitet og rækkevidde til mediumtung og tung transport. Brændselscellerned effekt kan tilpasses køretøjets maksimale totalvægt og driftskrav.- Aberdeen City Council kører allerede 500 køretøjer udstyret med Allison gearkasser og har i mange år været imponeret af deres køreevne og holdbarhed, siger Nathan Wilson, der er Account & Area Sales Manager, UK & ROI hos Allison Transmission.- Og selvom Allison's gearkasser oprindeligt blev designet til dieselmotorer, er de lige så velegnede til køretøjer med alternativt brændstof og alternativ drivkraft. Af disse grunde anmodede kommunen specifikt om, at den nye brintdrevne renovationsbil også skulle have en Allison-gearkasse, siger han.Aberdeen City Councils nye brintdrevne lastbil kombinerer Mercedes-Benz Econic's kabine med lav indstigning med et karosseri lavet i Holland af Geesinknorba Group, der er specialiseret inden for affaldsindsamlingsløsninger.Renovationsbilen, der er udstyret med en kombilift til delte skraldespand, kører i renovationscyklus, som indebærer konstant stop-start i syv en halv time om dagen, fem dage om ugen.Allison peger på, at en manuel eller automatiseret manuel gearkasse ville blive udsat for større slid, end en automatisk gearkasse med en momentomformer. Med en automatisk gearkasse reducerer man behovet for vedligeholdelse og forbedrer køreegenskaberne samt gør køretøjet nemmere at kontrollere under stop-start og ved manøvrer med lav hastighed.