Forsikringsselskab advarer mod dieseltyveri

Torsdag 31. marts 2022 kl: 12:48

Nye metoder

Sådan kan man beskytte sig mod dieseltyveri:

Parkér aldrig landbrugsmaskiner ved veje eller åbne områder

Husk altid at aflåse dækslet til dieseltanken

Placér tanken i en aflåst bygning eller tæt op ad en mur, så den er sværere at komme til

Afbryd strøm til den elektriske pumpe, når man forlader bygningen

Videoovervågning og belysning af tanken kan også holde tyven væk

Af: Redaktionen Aktuelt advarer Alm. Brand sine landbrugskunder om at være ekstra påpasselige for at undgå tyveri, da foråret betyder, at landbruget skal have fyldt tankene op, så der kan komme brændstof på såmaskiner med mere. Men advarslen er også værd at notere sig, hvis man er vognmand.Alm. Brand oplever hvert forår en stigning i antallet af tyverier, når landmændene forbereder sig til en af de travleste perioder, når afgrøderne skal sås.- Dieseltyveri er desværre et tilbagevendende problem for vores landbrugskunder. Vi har allerede set flere indbrud hos vores landbrugskunder, og med tanke på den rekorddyre diesel er risikoen blevet markant større for tyveri, siger Lars Braune, der er direktør for produkt, pris og portefølje i Alm. Brands landbrugs- og erhvervsforretning.Forsikringsselskabet anbefaler derfor sine kunder at være ekstra opmærksomme og træffe en række sikkerhedsforanstaltninger.- Forebyggelse betaler sig altid, og man kan heldigvis gøre en del for at mindske risikoen for indbrud i sin dieseltank. Som forsikringsselskab vil vi altid gerne hjælpe vores kunder med at forhindre skader og indbrud. Det er blandt andet en god ide at placere tanken i en aflåst bygning eller tæt op ad en mur, så den er sværere at komme til, siger Lars Braune.Tidligere brugte tyvene en slange til at suge dieslen op af tanken, men efter flere virksomheder er begyndt at installere en mekanisk lås på tanken, er dieseltyvene begyndt at bore hul i selve tanken.- Tyvene bliver desværre mere kreative og dygtigere. Vi ser flere indbrud, hvor de har boret hul i tanken. Det kan derfor også være en god ide at sætte overvågningsudstyr ved sin dieseltank og maskiner, og nøjes med at tanke sine maskiner med netop den mængde, man forventer at bruge i løbet af dagen, siger Lars Braune.Mandag i denne uge var der eksempelvis et tyveri af dieselolie fra en traktor på en byggeplads i Sønderborg.