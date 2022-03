Dom over fynsk havn ender i Landsretten

Fredag 25. marts 2022 kl: 11:22

Af: Redaktionen

- Vi mener, at dele af præmisserne for afgørelsen i Sø- og Handelsretten baserer sig på en forkert tolkning af havneloven. Derfor vil vi gerne have Landsretten til at afgøre sagen, da vi vurderer, at der er god mulighed for at få omgjort afgørelsen. Det strider mod vores retsfølelse, at der ligger en klar afgørelse om bevidst overtrædelse af havneloven, men at dette ikke medfører straf eller erstatning, siger Blue Waters administrerende direktør Søren Nørgaard Thomsen.





Han henviser til, at Odense Havn i perioden 2014 til 2017 kontinuerligt overtrådte havneloven ved at udføre havnerelateret operatørvirksomhed. Det slog en afgørelse fra Trafikstyrelsen fast i 2017. Som konsekvens af den afgørelse valgte Blue Water at indbringe sagen for Sø- og Handelsretten, som dog vurderede, at Blue Water ikke havde løftet bevisbyrden for at kunne opnå erstatning. Blue Water er ikke enig i præmisserne for den afgørelse.







Derudover mener Søren Nørgaard Thomsen, at sagen skal ses i en bredere sammenhæng.







- Det er en principiel sag, der berører retstilstanden for hele vores branche, og derfor mener vi også, der er grund til at tage sagen videre, så der kommer klarhed over rammerne i den nuværende havnelov, siger Søren Nørgaard Thomsen.







Blue Water får opbakning af brancheforeningen Danske Shipping- og Havnevirksomheder, der mener, at den nuværende afgørelse gør det praktisk umuligt for skadelidte virksomheder at få civilretlig erstatning fra kommunalt ejede havne.















Overblik over sagen:

A.P. Møller Mærsk omdannede i 2011 Lindøværftet til en industripark. I forbindelse med omdannelsen blev der indgået aftale mellem A.P. Møller Mærsk og Blue Water, hvorefter Blue Water skulle varetage en betydelig del af de driftsmæssige opgaver i industriparken. Disse opgaver omfattede blandt andet anhugning, stevedoring, kranførere og kørsel med industriparkens tunge køretøjer. 1. januar 2014 overtog Odense Havn industriparken, der således blev en del af Odense Havn. Kort tid efter overtagelsen begyndte Odense Havn - i strid med havneloven - at hjemtage hovedparten af de opgaver, som Blue Water hidtil havde udført på Lindø. Efter forgæves dialog med Odense Havn følte Blue Water sig nødsaget til at indbringe sagen for Trafikstyrelsen, som i 2017 afgjorde, at Odense Havn i strid med havnelovens regler havde udført ”havnerelateret operatørvirksomhed”. På baggrund af denne afgørelse forsøgte Blue Water at opnå en mindelig løsning med Odense Havn. Dette lykkedes ikke, hvorfor Blue Water så sig nødsaget til at indbringe sagen for Sø- og Handelsretten, som i februar i år fastslog, at Odense Havn havde overtrådt havneloven, men at Blue Water ikke havde løftet bevisbyrden for at opnå erstatning. Nu er sagen anket til Landsretten.



- En anke er vigtig for branchen, da Sø- og Handelsrettens dom efterlader de private havnevirksomheder i Danmark i en sørgelig retstilstand. Virksomhederne kan blive udsat for offentligt opgavetyveri, uden at de reelt kan gøre noget, siger Jakob Svane, sekretariatschef for Danske Shipping- og Havnevirksomheder.

